Pentagon'dan Venezuela açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi ile Venezuela arasında "meşru hükümet" gerilimi devam ederken, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Beyaz Saray'dan bölgeye herhangi bir askeri sevkiyat talimatı almadığı bildirildi.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Pentagon yetkilisi, "Bölgeye herhangi bir gemi veya uçak sevk etme talimatı almadık." ifadesini kullandı.

Yetkili, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ABD'li diplomatlara verdiği 72 saatlik sürenin dolmasıyla ABD ordusunun ortaya çıkabilecek herhangi bir duruma müdahaleye hazır olup olmadığı sorusuna, "Orada Güney Saha Komutanlığı var. Biz orada her zaman ortaklarımıza ve müttefiklerimize destek verecek şekilde konumlanmış durumdayız. Dolayısıyla bir şeyler olursa personelimize destek vermeye hazırız." yanıtını verdi.

Pentagon yetkilisi, Güney Saha Komutanlığının, Venezuela'da olası bir duruma müdahale etmek üzere mevcut askeri konumunda herhangi bir değişiklik yapıp yapmadığı sorularını ise yanıtsız bıraktı.

Venezuela'da önceki gün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.



Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.

Maduro ise başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan binlerce Venezuelalıya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.



Trump yönetimi, başta bu talebi kabul etmeyerek, ABD Büyükelçiliği'nin açık tutulacağını duyurmuş, ancak dün personel sayısının güvenlik sebebiyle azaltılacağını açıklamıştı.

Bugün Venezuela'daki ABD'li bazı diplomatların ve ailelerinin ülkeden ayrıldığı bildirilmişti.