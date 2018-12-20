0553 313 94 23

Pentagon'dan "Suriye'de hava saldırıları" açıklaması

Pentagon Sözcüsü Sean Robertson:- "ABD kuvvetleri orada olduğu sürece kuvvetlerimize destek için hava ve top saldırılarına devam edeceğiz. Gelecekteki operasyonlar için spekülasyon yapmayacağız"

20 Aralık 2018 Perşembe 22:06
Pentagon'dan "Suriye'de hava saldırıları" açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Robertson, ABD'nin Suriye'deki hava saldırılarını durdurma iddialarına ilişkin, "ABD kuvvetleri orada olduğu sürece kuvvetlerimize destek için hava ve top saldırılarına devam edeceğiz. Gelecekteki operasyonlar için spekülasyon yapmayacağız." açıklamasında bulundu.

Sözcü Robertson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Amerikan medyasının, "ABD'nin DEAŞ'a karşı hava saldırılarını durduracağı" iddialarını değerlendirdi.

Binbaşı Robertson, "ABD kuvvetleri orada olduğu sürece kuvvetlerimize destek için hava ve top saldırılarına devam edeceğiz. Gelecekteki operasyonlar için spekülasyon yapmayacağız." ifadesini kullandı.

Sözcünün, hava saldırılarının kapsamına vurgu yaparken, SDG ismini kullanan YPG/PKK'dan bahsetmeden "sadece ABD güçlerine destek amaçlı" saldırı düzenleyeceklerini ifade etmesi dikkati çekti.

Reuters'a açıklama yapan üst düzey Amerikalı yetkililer, "Trump'ın askerleri çekme kararı hava saldırılarının da son bulacağını işaret ediyor." değerlendirmesini yapmış, bu yorum Amerikan kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

- ABD'nin Suriye'den çekilme kararı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da yaptığı açıklamada, "DEAŞ ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık." bilgisini vermişti. Daha sonra benzer bir açıklama da Pentagon'dan gelmişti.

Amerikan medyasının Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberlerde ise Dışişleri Bakanlığının Suriye'deki tüm personelini 24 saat içinde çekeceği, ABD'nin Suriye'deki askerlerinin de 60 ila 100 gün içinde ülkeden çekileceği iddia edilmişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 22:06
  1. ABD
  2. Pentagon
  3. Suriye
  4. YPG/PKK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiltere'den drone alarmı! 11 bin kişi mahsur kaldı
    1. İngiltere'den drone alarmı! 11 bin..
    2. Süper Loto çekildi (2)
    3. Süper Loto çekildi (1)
    4. Pentagon'dan flaş açıklama! 'Hava ve..
    5. Fenerbahçe farklı kazandı! Son 16'ya..
    6. 'Süresiz Nafaka' mağduru emekli..
    7. Çocuklardan TBMM Başkanı Yıldırım'a..
    8. ABD'nin Suriye'den çekilme kararının..
    9. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde..
    10. Netanyahu ve Trump arasında flaş..
    11. Macaristan'da tartışmalı "fazla mesai"..
    12. Panathinaikos'ta Xavi Pascual dönemi..
    13. Pentagon'dan "Suriye'de hava..
    14. Fransızlar yazdı! Zafer Erdoğan'ın
    15. Netanyahu ile Trump ABD'nin Suriye'den..
    16. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    17. HDP'den küstah çağrı! 'Türkiye..
    18. Maçın ardından
    19. Düzce'deki FETÖ/PDY davası
    20. Kayıp kişinin eşi tarafından..
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Dev şirkete kayyım atandı
    Dev şirkete kayyım atandı
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    21 Aralık 2019
    Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
    Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'