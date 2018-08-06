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Pentagon'dan Münbiç mesajı

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Manning, 'Türkiye yakın bir müttefiktir ve onların güvenlik kaygılarını saygıyla karşılıyoruz. Aynı zamanda Münbiç yol haritasını tamamlamaya ve sadeleştirmeye yönelik onlarla çalışıyoruz.' açıklamasında bulundu.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 22:39
Pentagon'dan Münbiç mesajı

Manning, haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin, FETÖ ve PKK adına suç işlemek ve casusluk yapmakla suçlanan Papaz Andrew Craig Brunson için Türkiye'ye uyguladığı yaptırımların Münbiç yol haritasını etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin bir soruya Manning, "NATO ortağımız Türkiye ile olan askeri ilişkilerimiz son derece bağlı olduğumuz bir konudur." yanıtını verdi.

MÜNBİÇ'TE ÇÖZÜME BAĞLIYIZ

ABD'nin Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Komutanı Curtis Scaparrotti'nin geçen hafta Ankara'da temaslarda bulunduğunu hatırlatan Manning, "Münbiç'te gelecek için uygulanabilir ve Münbiç'teki vatandaşların güvenliği için üzerinde çalışılan çözüme bağlı olmaya devam ediyoruz. Türkiye yakın bir müttefiktir ve onların güvenlik kaygılarını saygıyla karşılıyoruz. Aynı zamanda Münbiç yol haritasını tamamlamaya ve sadeleştirmeye yönelik onlarla çalışıyoruz." dedi.

Manning, Türkiye ve ABD'nin Münbiç'te gerçekleştireceği ortak devriyeler konusunda hazırlıkların devam ettiğini belirterek, "Bu düzenlemeler zaman alıyor. Olgunluğa eriştirmeden ortak devriyeler düzenleyerek güvenliği tehlikeye atmayacağız." diye konuştu.

ORTAK DEVRİYE ÇALIŞMALARI

Merkez Kuvvetler (CENTCOM) masası sözcülerinden Eric Pahon ise "Türkiye ile ABD, başta NATO olmak üzere birçok çok uluslu platformda binlerce ortak devriye ve tatbikat düzenlemiş ülkeler iken nasıl oluyor da Münbiç'te düzenlenecek küçük bir ortak devriyenin hazırlıkları bu kadar uzun sürebiliyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Münbiç yol haritasına ilişkin görüşmeleri başlatmamız aylar aldı. Bu konunun bir sorun olduğunu tespit ettik. Sonra bunu dostça konuşmaya başladık ve bu çerçeveyi, bu yol haritasını ortaya koyduk. Bunun içinde pek detay yoktu. Dolayısıyla ilerlemek adına önümüzde genel bir yol haritası vardı ve boşlukları doldurmaya başladık. Bir sonraki adım, aynı noktada olduğumuza dair eğitim vermektir. Bizim taktik, teknik ve prosedürlerimiz, Türklerin taktik, teknik ve prosedürlerinden farklı. Dolayısıyla bu tür bir ortak devriye yapmadan önce her birimiz ortak bir operasyon alanında nasıl faaliyet gösterdiğimize ilişkin ortak bir anlayışa varmalıyız."

Ortak devriye için eğitim ekipmanının Türkiye'ye vardığını hatırlatan Pahon, ortak devriye için eğitimlerin 4 ile 6 hafta içinde başlamasını beklediklerini kaydetti.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 22:39
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