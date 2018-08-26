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Pentagon'dan 510 milyon dolarlık "taarruz helikopteri" sözleşmesi!

Pentagon, 29 adet AH-1Z Viper taarruz helikopteri için Bell ile bir sözleşme duyurusu yayınladı.

26 Ağustos 2018 Pazar 15:39
Pentagon'dan 510 milyon dolarlık "taarruz helikopteri" sözleşmesi!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) 29 adet AH-1Z Viper taarruz helikopteri için Bell ile bir sözleşme duyurusu yayınladı.

Bell Helicopter Textron Inc., ABD Deniz Piyadelerinin H-1 Helikopter Modernizasyon Programını desteklemek üzere 29 adet Lot 15 üretim fazında fabrika üretimi AH-1Z helikopter üretimi ve teslimi için 509 milyon 750 bin 754 dolarlık ihale kazandı.

Helikopter teslimatının Şubat 2021’e kadar tamamlanması bekleniyor.

ABD Savunma Bakanlığı, 29 adet AH-1Z Viper taarruz helikopteri için Bell ile bir sözleşme duyurusu yayınladı.

Bell Helicopter Textron Inc., ABD Deniz Piyadelerinin H-1 Helikopter Modernizasyon Programını desteklemek üzere 29 adet Lot 15 üretim fazında fabrika üretimi AH-1Z helikopter üretimi ve teslimi için 509 milyon 750 bin 754 dolarlık ihale kazandı.

Helikopter teslimatının Şubat 2021’e kadar tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: C4 Defence

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 15:39
  1. Pentagon

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