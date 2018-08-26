Pentagon'dan 510 milyon dolarlık "taarruz helikopteri" sözleşmesi!
Pentagon, 29 adet AH-1Z Viper taarruz helikopteri için Bell ile bir sözleşme duyurusu yayınladı.26 Ağustos 2018 Pazar 15:39
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) 29 adet AH-1Z Viper taarruz helikopteri için Bell ile bir sözleşme duyurusu yayınladı.
Bell Helicopter Textron Inc., ABD Deniz Piyadelerinin H-1 Helikopter Modernizasyon Programını desteklemek üzere 29 adet Lot 15 üretim fazında fabrika üretimi AH-1Z helikopter üretimi ve teslimi için 509 milyon 750 bin 754 dolarlık ihale kazandı.
Helikopter teslimatının Şubat 2021’e kadar tamamlanması bekleniyor.
ABD Savunma Bakanlığı, 29 adet AH-1Z Viper taarruz helikopteri için Bell ile bir sözleşme duyurusu yayınladı.
Bell Helicopter Textron Inc., ABD Deniz Piyadelerinin H-1 Helikopter Modernizasyon Programını desteklemek üzere 29 adet Lot 15 üretim fazında fabrika üretimi AH-1Z helikopter üretimi ve teslimi için 509 milyon 750 bin 754 dolarlık ihale kazandı.
Helikopter teslimatının Şubat 2021’e kadar tamamlanması bekleniyor.
Kaynak: C4 Defence
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