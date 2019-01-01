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James Mattis gidince Dana White da görevinden alındı

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrası James Mattis'in gitmesinin ardından hakkında devam eden soruşturmalar nedeniyle Pentagon Sözcüsü Dana White da görevinden alındı. Yerine Charles E. Summers, Jr. atandı.

01 Ocak 2019 Salı 07:59
James Mattis gidince Dana White da görevinden alındı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, görevinden alınarak yerine Charles E. Summers, Jr. atandı.

Uzun zamandır hakkında altındaki personele kötü muameleleri dolayısıyla idari soruşturmaya konu olan Pentagon sözcüsü ve Savunma Bakanlığı Halkla İlişkilerden Sorumlu Müsteşar Dana White, Savunma Bakanı Jim Mattis'in istifasıyla birlikte görevden alındı.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "1 Ocak 2019 itibarıyla Charles E. Summers, Jr. Halka İlişkilerden Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşar Vekili olarak göreve başlayacaktır." ifadelerine yer verildi.


(Dana White)

Mattis gidince görevine son verdiler

Summers, Savunma Bakanlığı Halkla İlişkilerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

White ise Twitter hesabı üzerinden "Bakan Mattis, askerlerimiz ve onları destekleyen tüm sivillerle birlikte hizmet etme fırsatını bana verdiği için bu yönetime müteşekkirim. Bu benim için ayrıcalık ve onurdu." paylaşımında bulundu.

Mattis tarafından göreve getirilen White'ın, Mattis'in yerine Bakanlığa vekalet eden Patrick Shanahan tarafından görevden alındığı ifade ediliyor.

Mattis, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı üzerine istifa etmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 07:59
  1. ABD Savunma Bakanlığı
  2. Pentagon
  3. Dana White

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