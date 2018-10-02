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Pentagon'da büyük panik! "Ulaşsaydı, birçok kişiyi öldürebilirdi"

ABD'nin Savunma Bakanlığı Pentagon'a gönderilen iki adet zarfta toksik kimyasal bulunduğu açıklandı.

02 Ekim 2018 Salı 23:37
Pentagon'da büyük panik! "Ulaşsaydı, birçok kişiyi öldürebilirdi"

Pentagon’a ulaşmadan, Pentagon dışında yer alan posta ayrıştırma merkezinde tespit edilen zarfların içerisinde risin olduğu ifade edildi. Pentagon’dan Albay Rob Manning yaptığı açıklamada “Pentagon’un uzak inceleme merkezinde postalar incelenirken şüpheli içerik bulundu” dedi.

Pentagona ulaşan tüm paketlerin karantinaya alındığı da ifade edilen açıklamada, şuan için herhangi bir tehdit olmadığı duyuruldu. 

Birçok kişiyi öldürebilirdi

Keneotundan elde edilen ve yüksek miktarda öldürücü toksik madde içeren risinin 20 bin kişinin her gün çalıştığı Pentagon’a ulaşması halinde birçok ölüme sebep olabileceği ifade edildi.

Risinin ilk etkileri gıda zehirlenmesi şeklinde ortaya çıkıyor, mide bulantısı ve kusma ile başlayan etkiler karın ve bağırsakta iç kanama olarak devam ediyor. Son aşamada ise böbrek ve ciğer yetmezliğine sebep olarak dolaşım sistemini çökertiyor ve ölüme sebep veriyor. 

Toz olarak solunum yolu ile veya yutulması halinde çok az miktarı bir yetişkin için ölümcül olabilen madde için FBI ve Pentagon koruma bürosu araştırma başlatırken, FBI’ın bulunan maddeyi laboratuvarda incelememesinin ardından yeni bulgular elde edilmesi bekleniyor. 

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 23:37
  1. pentagon
  2. zehirli zarf
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