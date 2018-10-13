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Pentagon'a dev siber saldırı! Resmen açıkladılar

Pentagon, sivil ve askeri personelin seyahat kayıtlarını hedef alan bir siber saldırıya maruz kaldıklarını açıkladı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 22:53
Pentagon'a dev siber saldırı! Resmen açıkladılar

Pentagon, Cuma günü yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı seyahat kayıtlarına yönelik ABD askeri ve sivil personellerinin kişisel bilgi ve kredi kartı verilerini tehlikeye atan bir siber saldırı yaşandığını söyledi. Bu meseleye aşina olan bir ABD yetkilisine göre, gerçekleşen bu siber saldırıdan 30,000’e yakın çalışan etkilendi; ancak bu rakam soruşturma devam ettikçe artabilir.

Aylar önce gerçekleşmiş olabileceği düşünülen bu saldırı henüz fark edilmiş durumda. Soruşturma altında olan bu siber saldırının anonimlik durumun etkileyip etkilemediği hakkında açıklama yapan yetkili, herhangi gizli bir bilginin ifşa edilmediğini açıkladı. Bir Pentagon açıklamasına göre, departmanın siber ekibi liderleri bu siber saldırı hakkında 4 Ekim tarihinde uyarmışlar. Pentagon sözcüsü Joseph Buccino, hack’in boyutu ve bunu kimin yaptığı hakkında hala bilgi toplandığını söyledi.

Buccino, açıklamasında şu sözlerine yer verdi: “Bu siber saldırının yalnızca Savunma Departmanı personelinin küçük bir bölümüne hizmet sağlayan tek bir ticari satıcıya yönelik gerçekleştirildiğini anlamak önem arz ediyor.” Siber saldırıya uğrayan bu satıcının kim olduğu hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, saldırı hakkındaki ekstra detaylar da şimdilik gizli tutulmakta.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 22:53
  1. ABD
  2. Pentagon
  3. Siber saldırı

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