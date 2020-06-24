Pentagon UFO görüntülerini yayımlamıştı! İlk kez resmen doğruladılar

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) UFO programını denetlemeyi amaçlıyor.

Kamuoyunun programın faaliyetleri konusunda daha iyi bilgilendirilmesi ve ABD'nin istihbarat birimlerinin bilgiyi daha kolay paylaşmasını amaçlayan Komite, 2021 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası Tasarısı'ndaki maddede "Tanımlanamayan Hava Fenomenleri Görev Gücü'nün (UAP Task Force) çabalarını desteklediğini" ifaderek programın faaliyetlerinin sürdüğünü de resmen kabul etmiş oldu.

Independent'in haberine göre; böylece ABD'de ilk kez resmi kaynaklar, Donanma İstihbarat Ofisi'ne (ONI) bağlı çalışan Tanımlanamayan Hava Fenomenleri Görev Gücü'nün ya da kısaca UFO Görev Gücü'nün varlığını doğrulamış oldu.

Aralık 2017'de Pentagon, UFO görülmesi olaylarını araştırmak için yürüttüğü gizli "İleri Havacılık Tehditlerini Tanımlama Programı"na milyonlarca dolar ayrıdığını kabul etmiş ancak 2012'de programı sonlandırdığını açıklamıştı.

New York Times gazetesi ise programın devam ettiğini yazmıştı.

Senato'da oylanacak

Senato programda dünya dışı tehditlerdense daha çok Çin gibi dünya üzerindeki rakiplerinden gelebilecek tehditlere odaklanıyor.

Donanma İstihbarat Ofisi'ne bağlı programın görev tanımı, "Tanımlanamayan hava fenomenlerini ve bunların düşman ülkelerle bağlantısını ayrıca ABD'nin askeri tesisleri ve üslerine yönelik tehditlerini toplamak ve raporlamak" şeklinde.

ABD özellikle Çin'in drone (insansız hava aracı) ya da diğer havacılık teknolojileri sayesindeki casusluk kapasitesinden endişe ediyor.

Konunun hassas olduğunu kabul eden senatörler açıklamalarında "istihbarat kurumları arasında daha önceki bilgi paylaşımının ve koordinasyonunun tutarsız olduğunu" söyledi ve programın ilerleyişi ve gözlemlediği hava olayları konusunda ayrıntılı bir rapor hazırlanması çağrısı yaptı.

Maddenin yer aldığı 2021 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası Tasarısı, Senato'da oylanacak. Tasarı, Senato'da geçerse Pentagon,180 gün içinde Kongre'ye raporunu sunacak.

Pentagon UFO görüntülerini yayımlamıştı

Pentagon nisan ayında ABD Donanması pilotlarının UFO olarak tanımlanan cisimlerle havada gerçekleştirdiği karşılaşmalarının görüntülerini yayımlamıştı.

Videolardan biri Kasım 2004, diğer ikisiyse Ocak 2015'te çekilmişti.