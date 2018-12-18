Pentagon Suriye açıklamasında ton yumuşattı

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) geçen hafta yaptığı ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda, YPG/PKK'ya yönelik muhtemel operasyonunu "kaygı verici" ve "kabul edilemez" olarak nitelediği açıklamasının tonunu yumuşattı.

Günlük basın brifinginde, AA muhabirinin, "Geçen hafta yaptığınız 'kabul edilemez' açıklamasının halen arkasında mısınız?" sorusuna, Pentagon sözcüsü Albay Rob Manning "Evet" diye yanıt vermişti.

Ancak daha sonra Manning bu yanıtı açıklığa kavuşturmak üzere AA muhabirine yazılı bir açıklama gönderdi.

Albay Manning, açıklamasında, "ABD ve Türkiye, hem Türkiye'nin güvenliğini hem de DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilgiye uğratılması için ABD güçlerinin de bulunduğu kuzeydoğu Suriye'deki durumu etkileyen tüm konularda aktif olarak koordinasyon içindedir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun konuyu ele aldıklarını belirten Manning, "İki ülke de Türkiye'ye, bölgeye ve ötesine yönelik terör tehdidi ile mücadele etme konusunda koordinasyona odaklanmış durumdalar." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bugün verdiğim açıklama geçerlidir"

Daha sonra AA muhabirine konuşan Albay Manning, Pentagon'un geçen hafta yaptığı açıklamanın, o günün şartlarına göre olduğunu ancak sahadaki şartların değiştiğini belirtti.

Manning, "Geçen hafta yaptığımız açıklama ile ilgili olarak şartlar akışkan dolayısıyla bugün verdiğim açıklama geçerlidir." dedi

Aynı açıklamayı bugün yapıp yapmayacağına ilişkin Manning, "Akışkan bir durum var, şartlar değişti ve Türkiye ile tüm konularda koordinasyon içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Pentagon geçen hafta, "Suriye'nin kuzeydoğusunda özellikle de ABD askerlerinin bulunduğu veya yakınlarında olduğu bölgelere yönelik herhangi bir tarafça atılacak tek taraflı bir adım büyük bir kaygıdır ve bu tür adımları kabul edilemez olarak addederiz." açıklamasında bulunmuştu.

Basın toplantısında, "kabul edilemez ifadesinden aksi takdirde ABD'nin askeri güç kullanacağının kastedilip edilmediğine" ilişkin bir soruya ise Manning, "Emin değilim bu konuda size dönüş yapayım." yanıtını vermişti.