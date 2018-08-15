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Pentagon sözcüsü hakkında soruşturma!

Pentagon Sözcüsü Dana White'ın, kurum içinde görev yapan bazı personeli, şahsi işlerinde kullandığı gerekçesiyle soruşturma altında olduğu bildirildi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 13:56
Pentagon sözcüsü hakkında soruşturma!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White hakkında, kurumda görevli personeli şahsi işlerinde kullandığı gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Pentagon'da kendisine yakın birçok personeli kişisel işlerini yaptırmak üzere kullandığı belirtilen White'ın, kendisini üst makamlara şikayet eden personele de misilleme yaptığı kaydedildi.

CNN'in haberine göre, White'a karşı öne sürülen iddialar arasında kuru temizleme için eşyalarını taşıttığı, ilaçlarını aldırdığı, öğle yemeklerini getirttiği ve mortgage belgelerini yaptırdığı gibi başlıklar yer aldı.

Haberde, Pentagon etik kurallarına göre bir yetkilinin, ilgili personeli görevle ilgili işler dışında kişisel işleri için kullanamayacağının yazdığı vurgulandı. Dana White'ın bu etik ilkeyi çiğnediği iddia edilen haberde, Pentagon Başmüfettişi tarafından birkaç haftadır soruşturma altında olan Sözcü hakkındaki incelemenin halen sürdüğü ifade edildi.

Sözcü White, 2017 yılının nisan ayından bu yana mevcut görevini sürdürüyor ve doğrudan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'e rapor veriyor.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 13:56
  1. Pentagon
  2. Dana White
  3. soruşturma

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