Pentagon ilk fotoğrafları paylaştı...

Devriye fotoğrafları savunma konularında haber yapan Amerikan “Defense Post” sitesinde yer aldı. Bu fotoğraflarda Amerikan askerlerinin uzaktan Türk zırhlı araçlarını izledikleri de görülüyor. ABD ve Türk güçleri ortak devriye görevi yürütmüyor. İki ülkenin birlikleri ABD öncülüğündeki koalisyonun tanımladığı bir sınır hattının ikiye ayırdığı bölgede koordinasyon halinde paralel devriye görevleri icra ediyor.



MCGURK KONUŞTU

Terör örgütü PYD’nin en büyük bileşenini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) denetimindeki Menbiç’te bu gelişmeler olurken, ABD Başkanı Donald Trump’ın DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk de önemli mesajlar verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, McGurk, Fas’ta gerçekleştirilen DEAŞ Karşıtı Koalisyon Siyasi Direktörleri Toplantısı’nda Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.



BEŞİNCİ DEVRİYE

McGurk, şu ifadeleri kullandı: “NATO müttefikimiz ve (DEAŞ Karşıtı) Koalisyon ortağımız Türkiye ile birlikte bölgede ve özellikle Münbiç (Menbiç) civarında gerilimi düşürmek için yaptığımız işi takdir ediyorum. Türkiye ile (Menbiç’te) bir yol haritası çizdik. Onlarla müzakerelerimiz verimli ve üretken oldu. Bunun sürmesini bekliyoruz, bu işbirliği için minnettarız.” Genelkurmay Başkanlığı’nca Twitter hesabından önceki gün yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekatı alanı ile Menbiç arasında kalan hatta, beşinci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildiği belirtilmişti.

