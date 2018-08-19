Pentagon dünyayı şok eden raporu açıkladı: Bizi ve müttefiklerimizi bombalamak için eğitiliyorlar!

ABD’de yeni yayınlanan bir Pentagon raporuna göre, Çin bombardıman uçakları, ABD ve Pasifik'teki müttefik hedeflere yönelik saldırılar için muhtemelen eğitim görüyor.

Fransız Haber Ajansı “Agence France-Presse”, Pentagon’un yıllık Kongre raporunu yayınladı. 16 Ağustos'ta yayınlanan raporda, Çin'in büyüyen askeri, ekonomik ve diplomatik nüfuzunun altı çizildi.

Raporda Çin'in hava gücüne ilişkin değerlendirme, Çin bombardıman uçaklarının Çin'den mümkün olduğu kadar uzaktaki hedefleri vurmak için yetenekler geliştirdiğini belirtiyor.

"OLASI SALDIRILAR İÇİN EĞİTİM ALDI"

Çin’in operasyonlarını Pasifik’e genişlettiğini belirten belgede şu ifade yer alıyor: “Son üç yıl boyunca, PLA (Halk Kurtuluş Ordusu) su üstü bombardıman uçağı operasyon alanlarını hızla genişletti, kritik deniz bölgelerinde tecrübe kazandı ve ABD ve müttefik hedeflere karşı olası saldırılar için eğitim aldı.”

Ağustos 2017'de, altı Çinli H-6K bombardıman uçağı Japon adalarının güneybatısında Miyako Boğazı'ndan geçerek ilk kez kuzeyde 47 bin ABD askerinin konuşlandığı Okinawa'nın doğusuna uçtu.

Kaynak: C4 Defence