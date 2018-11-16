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Pentagon duyurdu! Amerika askerlerini geri çekiyor

ABD Savunma Bakanı Mattis, Afrika'daki askerlerinden bir kısmını geri çekme kararı aldı.

16 Kasım 2018 Cuma 20:58
Pentagon duyurdu! Amerika askerlerini geri çekiyor

Pentagon Sözcüsü Candic Tresch Voice Of America'ya yaptığı açıklamada, yaklaşık 700 kişilik bir anti-terör timinin, Batı Afrika'dan çekileceğini söyledi. Bu Afrika'daki Amerika askerlerinin yüzde 10'unun geri çekilmesi anlamına geliyor.

Sözcü, Amerika askerlerinin halen Libya, Somali ve Cibuti’de yürüttüğü operasyonların bu karardan etkilenmeyeceğini söyledi.

Ekim 2017’de, Nijer'de 4 Amerika askerinin ölümüne neden olan saldırının, askerlerin geri çekilmesi kararında etkili olup olmadığı sorusuna, bir Pentagon yetkilisi "Hayır" cevabını verdi.

Aynı yetkili askerlerin geri çekilmesi düşüncesinin bu olayın öncesinde de tartışılan bir konu olduğunu söyledi.

Mattis, "Terörizm değil, Amerika'nın yeni ulusal güvenlik hedefi, büyük güç mücadelesi" demişti.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 20:58
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