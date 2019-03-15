NEVŞEHİR (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin, "Bu seçim sonuçlarında sözüm ona bir zayıflama emaresi gözükürse, 'biz nasıl bu ülkenin muasır medeniyetler seviyesinin ötesine geçme yolculuğuna takoz koyarız' diye pusuda bekleyenler var." dedi.

Nevşehir Özel Organize Sanayi Bölgesindeki karoser imalatı yapılan bir tesisi ziyaret eden Varank, Acıgöl ilçesindeki Merkez Çarşı Camisinde cuma namazı kıldı. Cami girişinde karşılaştığı çocuklara, İHA ve SİHA maketleri hediye eden Varank, çocuklarla bir süre görüştü.

AK Parti ilçe teşkilatınca düzenlenen mitinge katılan Varank, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti adaylarına destek istedi.

Vatandaşların Pensilvanya ve Kandil'i sevindirmemek için AK Parti adaylarına destek vermesi gerektiğini ifade eden Varank, şöyle konuştu:

"15 Temmuz’da yaşadıklarımızın nasıl üstesinden geldiğimizi sizler iyi biliyorsunuz. Şuan da acaba bu seçim sonuçlarında sözüm ona bir zayıflama emaresi gözükürse, 'biz nasıl bu ülkenin muasır medeniyetler seviyesinin ötesine geçme yolculuğuna takoz koyarız' diye pusuda bekleyenler var. İnanıyorum ki, sizler onları bu seçimde sevindirmeyeceksiniz, sizler Pensilvanya'yı, Kandil'i sevindirmeyeceksiniz. AK Parti Acıgöl Belediye Başkan Adayı Ercan Ertaş ve Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı ile diğer tüm belde ve ilçelerimizde rekor bir oyla zaferi Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye edeceksiniz. İki hafta gibi bir süremiz kaldı. Biliyorum ki, sizler çok çalışıyorsunuz ama yeterli değil. Telefonlarımızı alıp, rehberlerimizdeki herkesi arayıp ikna etmeye çalışacağız. Bizim tüm Türkiye’de, tüm dünyada ses getirecek bir sonucu elde etmemiz lazım."

Acıgöl ilçesinde AK Parti için rekor oy beklediklerinin altını çizen Varank, Acıgöl ve Nevşehir Belediye Başkan adaylarına, seçildikleri takdirde her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Varank, "Becerikli, genç, dinamik Ercan Ertaş yeniden adayımız. Nevşehir'de de Rasim Arı kardeşimiz var. Arı gibi çalışıyor, herkese kendini tanıtmış. Dolayısıyla biz bu iki kardeşimizle Acıgöl'ü ve Nevşehir'i abad edeceğiz. Biz de elimizden gelen bütün desteği bu kardeşlerimize vereceğiz, hep beraber sizlere hizmetkar olmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

Acıgöl ilçesinin beklentilerini de bildiğini aktaran Varank, "Uzun yıllardır beklediğiniz bir asfalt probleminiz olduğunu biliyorum. Sabah, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızla görüştüm. 'Nevşehir, Aksaray arasındaki yol için sıcak asfalt sözü vermişiz ama maalesef daha gerçekleştirememişiz, şimdi Acıgöl'e gidiyorum vatandaşlarımıza ne diyeyim' dedim. Sayın Bakanımız 'oranın ihalesini bu yıl gerçekleştireceğim' dedi." ifadelerini kullandı.

Mustafa Varank, konuşmasının ardından vatandaşlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan bez torba dağıttı.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, Acıgöl Belediye Başkan Adayı Ercan Ertaş katıldı.

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