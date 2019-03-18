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"Pensilvanya'nın da Kandil'in de gözü seçimlerden gelecek neticede"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:- "Emin olunuz dünyanın gözü de Pensilvanya'nın gözü de Kandil'in gözü de bu seçimlerimizde, bu seçimlerden gelecek neticede"- "Bizim şehirlerimizi abat etmemiz için uyum içinde çalışan belediyelere ihtiyacımız var. Bizim projeleri olan, halkını düşünen belediyelere ihtiyacımız var"

18 Mart 2019 Pazartesi 20:12
"Pensilvanya'nın da Kandil'in de gözü seçimlerden gelecek neticede"

AMASYA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Emin olunuz dünyanın gözü de Pensilvanya'nın gözü de Kandil'in gözü de bu seçimlerimizde, bu seçimlerden gelecek neticede." dedi.

Bakan Varank, Suluova ilçesinde AK Parti'nin seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret etti, daha sonra Gümüşhacıköy Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı.

Bakan Varank, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 16 yıllık iktidarları boyunca hep güven ve istikrarı korumanın ve artırmanın derdinde olduklarını söyledi.

31 Mart'taki yerel seçimlerin önemine dikkati çeken Varank, "Emin olunuz dünyanın gözü de Pensilvanya'nın gözü de Kandil'in gözü de bu seçimlerimizde, bu seçimlerden gelecek neticede. Eğer biz bu seçim neticesinde sözüm ona en ufak bir zayıflık emaresi gösterirsek emin olunuz pusuda bekleyenler, bu ülkenin güven ve istikrarına göz dikenler, bu ülkenin muasır medeniyetler seviyesinin ötesine geçme yolculuğundaki mücadelesinde önüne takoz olmak için bekleyenler pusuda bekliyorlar? Bunlar yine hain tuzaklarını, hain emellerini harekete geçirmek için bir köşede pusmuş bekliyorlar." ifadelerini kullandı.

Yerel seçimleri sadece bir yerel seçim olarak görmemek gerektiğini vurgulayan Mustafa Varank, şunları kaydetti:

"Bizim, dünyaya, Pensilvanya'ya ve Kandil'e bir mesaj göndermemiz lazım, sizlerin de tüm dünyaya 'evet biz bu seçimde de Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasındayız, onun arkasında dimdik duruyoruz' demeniz lazım. Yeni Zelanda'da yaşanan elim terör hadisesini hepiniz duydunuz. Orada cuma namazı için toplanan 49 kardeşimizi şehit eden sapık terörist, arkasında bir manifesto bırakmış. Bu manifestoda çok ilginç şeyler söylüyor. Ülkemizden binlerce kilometre ötede manifesto bırakan terörist şöyle yazmış; 'bizim İstanbul'daki camileri ve minareleri yıkmamız lazım, bizim en ezeli düşmanımız Türklerin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürmemiz lazım.'

Gördüğünüz gibi binlerce kilometre ötedeki terörist de maalesef içimizde yaşayan ama akıllarını Kandil'e, Pensilvanya'ya kiralamış yerli işbirlikçileri de durup durmadan, olur olmaz bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Bizler onların niye bunu yaptığını biliyoruz. Onlar Sayın Cumhurbaşkanımızın aslında şahsına saldırmıyorlar, onlar Sayın Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği değerlere, temsil ettiği fikirlere karşı çıkıyorlar ve bu ülkede ve topraklarda o fikirlerin yaşamasından rahatsızlar."

Bakan Varank, vatandaşa güvendiklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vatandaşlarımız, tıpkı 15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durduğu gibi, inşallah bu seferde Sayın Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği verecektir. Bizler sizlere güveniyoruz. Bizim bu hainlerin karşısında durabilmemizin arkasındaki en büyük güç siz değerli kardeşlerimizsiniz. Siz değerli vatandaşlarımızın inşallah bu seçimde de bizi yalnız bırakmayacağınızdan eminim. Bizim şehirlerimizi abat etmemiz için uyum içinde çalışan belediyelere ihtiyacımız var. Bizim projeleri olan, halkını düşünen belediyelere ihtiyacımız var. Bizim milletine hizmet sevdalısı belediyecilere ihtiyacımız var."

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 20:12
  1. Amasya
  2. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

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