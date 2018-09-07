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Pensilvanyalılar endişeli: Gülen'in terör kampından silah sesleri geliyor

ABD'de yerel bir gazetede kaleme alınan makalede, FETÖ'nün Pensilvanya'daki terör kampı hakkında çevre sakinlerinin zihinlerindeki soru işaretlerine ve taşıdıkları endişelere vurgu yapıldı.

07 Eylül 2018 Cuma 01:16
Pensilvanyalılar endişeli: Gülen'in terör kampından silah sesleri geliyor

FETÖ'nün kampının bulunduğu Pensilvanya eyaleti ve çevresinde yayım yapan "The Press" adlı gazetede bugün "Toplum Farkındalığı" imzasıyla yayımlanan makale, bölgede yaşayan Amerikalıların, FETÖ'den duyduğu rahatsızlığı gözler önüne serdi.
"Saylorsburg'daki 'tarikatın' arkasındaki gerçek" başlığıyla yayımlanan makalede, bölge sakinlerinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı kamp hakkındaki soru işaretleri ve endişe dile getirildi.

Bölgedeki birçok insanın, Saylorsburg'da "Altın Nesli İbadet ve Dinlenme Merkezi" adı verilen kampta, Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu olan Fetullah Gülen'in 1999'dan beri yaşadığını bilmediğine işaret edilen makalede, "Son dönemlerde Pensilvanya'nın kuzeydoğusunda yaşayan ABD vatandaşlarının silahlı korumalarla çevrili bu kampın duvarları ardında gerçekten neler döndüğü konusundaki endişeleri giderek artıyor" ifadeleri kullanıldı.

'TAM OTOMATİK SİLAH GİBİ ARKA ARKAYA SESLER'

FETÖ kampınının çevresinde yaşayan birçok kişinin son günlerde kamp içinde silah ya da havai fişek seslerine benzer gümbürtüler duyduğunun anlatıldığı makalede, "Ancak bu sesler konusuda en ürkütücü nokta bu seslerin tam otomatik silahlar gibi arka arkaya gelmesi. Tam da bu noktada seslerin nedenini bilmeyen çevre sakinleri kesinlikle ürkmeye başlıyor" ifadesine yer verildi.

FETÖ elebaşı Gülen hakkında kısa bir arkaplan bilgisine de yer verilen makalede, FETÖ'nün ABD'de yönettiği sözleşmeli okullara ve bu okullara yönelik FBI soruşturması olduğuna dikkat çekildi.

'AĞINI GENİŞLETİYOR'

Makalede ayrıca, firari FETÖ üyesi Kemal Öksüz'ün, Kongre'ye yalan bilgi verdiği için hakkında çıkarılan yakalama kararı gereği geçen hafta Ermenistan'da tutuklandığı ancak bunun pek bilinmediği kaydedildi.

Makalede FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli okullardan kazandığı paralarla vakıflar, dernekler, kültür merkezleri ve benzeri kuruluşlar kurarak ağını genişlettiğine işaret edilerek, FETÖ'nün ABD yasalarını da zaman zaman ihlal ettiği aktarıldı.

'DİNİ LİDER Mİ CANAVAR MI?'

"Bir dini lider mi yoksa siyasi bir canavar mı?" alt başlığı kullanılan makalede, Gülen'in birçok tartışmalı konuşma yaptığı hatırlatıldı.

Makalede, "Bu hareket (FETÖ) oldukça korkunç bir ideolojinin üzerine kurulu. Gülen kendini İngilizce fetvalarında pasifist ve ılımlı İslam doktrininin şampiyonu olarak sunuyor. Türkçe fetvalarını dinleyenler de tam tersine Gülen'in laiklik, Batı ve Yahudi karşıtı söylemlerde bulunduğunu söylüyor" bilgisi paylaşıldı.

Gülen'in kendini "ilah" gibi gördüğüne işaret edilen makalede, "En baştaki soru şu: 'Bu kampın çevresinde güvende miyiz?' Tüm bunları kimin finanse ettiğine dair sorular var. Bu yerel bir sorun olmamasına rağmen, en geniş sözleşmeli okul zincirinin Türk imam Fetullah Gülen ile bağlantılı olduğunu öğrenmek birçok insan için şaşırtıcı olacaktır" ifadelerine yer verildi.

'GÜLEN BÖLGEDE EMLAK ALARAK GENİŞLEMEYE Mİ ÇALIŞIYOR?'

Son olarak Oakland'daki sözleşmeli okul Bay Area Teknoloji Okulu Müdürü Hayri Hatipoğlu'nun yolsuzlukla suçlandığını ve Hatipoğlu'nun Avustralya'ya kaçtığının hatırlatıldığı makalede, şunlar kaydedildi:

"Yani Gülen'in bu bölgede emlak almaya devam ettiği doğru mu? Genişleme planları var mı? Hükümet bu kampta yaşayanlarla sürekli iletişim halinde mi? Bunlar bizim cevap istediğimiz sorular! Bu dini bir kampsa, neden bu kadar çok güvenlik önlemi var. Silahlı korumalar. Güvenlik kameraları. Aynalı pencereler. Bunlar gerekli mi? Bunlar şüphe uyandırıyor ve zihnimizi rahatlatmak için bu sorulara cevap istiyoruz."

 

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 01:16
  1. FETÖ'nün Pensilvanya'daki terör kampı
  2. Pensilvanya
  3. FETÖ elebaşı Gülen
  4. FETÖ
  5. Saylorsburg'daki 'tarikatın' arkasındaki gerçek
  6. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen
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