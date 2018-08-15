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Vatikan örtbas etti: Pensilvanya'lı papazlar binlerce çocuğa tecavüz etti!

Pensilvanya'da Roma Katolik kilisine ait yüzlerce rahip binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlandı

15 Ağustos 2018 Çarşamba 01:26
Vatikan örtbas etti: Pensilvanya'lı papazlar binlerce çocuğa tecavüz etti!

ABD medyasında yer alan habere göre, Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro, iki yıllık bir soruşturmanın ardından çocuklara yönelik cinsel istismarların, Pensilvanya ve Vatikan'daki kıdemli kilise yetkililerince ''sistematik'' bir şekilde örtbas edildiği sonucuna ulaştıklarını söyledi.

Tahkikat jürisi ise 300'den fazla rahibin 1950'lerin ortalarından beri çocukları istismar ettiğini belirterek, Roma Katolik kilisine ait yüzlerce rahibi binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçladı.

Jüri, raporunda bazı kayıtların kaybolduğu ve cinsel istismar kurbanı bazı çocuklar ise konuşmaktan korktuğu için tacize uğrayanların sayısının çok daha yüksek olduğuna inandığını kaydetti.

Kurbanlarının çoğunun erkek çocukları olduğuna dikkati çeken jüri, tecavüze kadar uzan her türlü cinsel taciz olayına rastlandığını ifade etti.

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 01:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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