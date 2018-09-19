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Pensilvanya'da yargıç ofisine silahlı saldırı!

ABD'nin Pensilvanya Eyaleti'nde bir yargıcın ofisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda birçok kişinin yaralandığı belirtiliyor.

19 Eylül 2018 Çarşamba 23:41
Pensilvanya'da yargıç ofisine silahlı saldırı!

Yerel medya kuruluşlarının haberine göre, Yargıç Daniel Shimshock'un ofisine gerçekleşen saldırı ABD yerel saatiyle saat 14.30'da gerçekleşti. Birçok kişinin yaralandığı belirtilen saldırıda bir polisin de yaralandığı ve bir kişinin ölmüş olabileceği bildirildi. Saldırganın gözaltına alındığı bildirilirken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiği söylendi.


Bir görgü tanığının ifadesine göre saldırgan, bir kadını özellikle hedef olarak seçti ve kendisinden kaçan kadına doğru defalarca ateş etti.

 

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 23:41
  1. ABD
  2. Yargıç Daniel Shimshock
  3. Pensilvanya

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