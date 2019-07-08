0553 313 94 23

Pendik’teki magandanın ehliyetine el konularak bin 110 lira para cezası kesildi

E-5 Karayolu Pendik mevkisinde trafikte önüne kırdıkları otomobile, içerisinde hamile kadın olmasına rağmen zarar veren şehir magandalarından birinin, ehliyetine sivil trafik polisi tarafından el konularak bin 110 lira idari para cezası kesildi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:00
Pendik’teki magandanın ehliyetine el konularak bin 110 lira para cezası kesildi

E-5 Karayolu Pendik mevkisinde trafikte önüne kırdıkları otomobile, içerisinde hamile kadın olmasına rağmen zarar veren şehir magandalarından birinin, ehliyetine sivil trafik polisi tarafından el konularak bin 110 lira idari para cezası kesildi.


E-5 Karayolu Pendik mevkisinde trafikte yol vermesi kavgası sonrası bir sürücü, aracını içerisinde hamile bir kadının da olduğu otomobilin önüne kırmıştı. Araçtan inen iki şehir magandası ardından hamile kadın ve eşinin olduğu aracın aynasını kırıp, tekmeledikten sonra araca zarar vermişti. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansımıştı. Olayın ardından harekete geçen emniyet güçleri, şahısları tespit etti. Avukatıyla birlikte sabah saatlerinde Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezine gelen şüpheli H.S.’nin ifadesi alınarak adli işlem yapıldı.


Konuyla ilgili olarak Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, 07 BSS 76 plakalı aracın sürücüsü şüpheli H.S.’ye, “Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları” maddesi ve “Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının altında sürmek, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak” maddesinden 108 lira olmak üzere toplamda bin 110 lira idari para cezası uyguladı.



Ehliyetine el konularak bin 110 lira para cezası kesildi


Ayrıca şahsın sürücü belgesi, Karayolları Trafik Kanununun 45 ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 90. maddesine istinaden Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sağlık şartları gereğincegeçici olarak geri alındı.


Polis merkezinde işlemleri tamamlanan sürücü, “Kara, Deniz Hava veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden de adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çin’den gözaltındaki Avustralyalı yazarın eşine seyahat yasağı
    1. Çin’den gözaltındaki Avustralyalı..
    2. Altaylı Furkan’ın gidişi sessiz oldu
    3. Kütahya’da saniye saniye kaza anları
    4. Bomba sanıldı, öğrencilerin deney..
    5. Tüfekle şaka ölümle bitti
    6. Malatya'da serinlemek için baraja..
    7. Ahlat’ta LGS tercihleri devam ediyor
    8. Kore'yi sallayan gelişme! Ülkeden kaçtı
    9. "Bu camiayı mutlu edeceğime inanıyorum"
    10. Başkan Gökhan Yüksel, 31. Osmangazi’yi..
    11. Af yasası ne zaman çıkacak? Ceza..
    12. Pendik’teki magandanın ehliyetine el..
    13. TÜGŞAV’dan S-400 açıklaması
    14. Anlaşma sağlandı! Gaston Campi..
    15. Serbest piyasada altın fiyatları
    16. Sınırları aşan dostluk sürecek
    17. İncirliova Belediyespor’un yeni..
    18. Bilal Erdoğan Okçular Vakfı’yla ilgili..
    19. Türk Hava Yolları’nın rüya uçağı..
    20. Huawei teknoloji tırı Ordu’da
    21. Başkan Beyoğlu nikah şahitliği yaptı
    22. Erdoğan'dan sosyal medyada 15 Temmuz..
    23. Danijel Aleksic, Suudi Arabistan’a..
    24. ODTÜ’lü öğrenciden polise hakaret!..
    25. Kazdağları’nda Alman turistler..
    26. Selçuklu’da aşıklar sazıyla sözüyle..
    27. Mersin’de işaret dili ile görüntülü..
    28. GÜNCELLEME - Denizli'de turistleri..
    29. Esed rejimi istihbarat şeflerini..
    30. İstanbul Kastamonuspor’da yeni yönetim..
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor