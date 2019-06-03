Pendik’teki Aydos ormanlarında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Pendik’teki Aydos ormanlarında yangın çıktı.
03 Haziran 2019 Pazartesi 16:14
Pendik’teki Aydos ormanlarında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
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