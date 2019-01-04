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Pendik'te yük gemisi yanıyor
İstanbul Pendik'te yük gemisinde yangın çıktı. Yangını söndürebilmek için müdahale ediliyor...
04 Ocak 2019 Cuma 07:22
AYRINTILAR GELİYOR...
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 07:22
Yangın
gemi
pendik
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