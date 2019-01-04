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Pendik'te yük gemisi yanıyor

İstanbul Pendik'te yük gemisinde yangın çıktı. Yangını söndürebilmek için müdahale ediliyor...

04 Ocak 2019 Cuma 07:22
Pendik'te yük gemisi yanıyor

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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 07:22
  1. Yangın
  2. gemi
  3. pendik

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