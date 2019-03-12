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Pendik’te yolun karşısına geçmek isteyen yayalara araç çarptı

Pendik’te yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye, yolda seyreden bir araç çarptı.

12 Mart 2019 Salı 09:29
Pendik’te yolun karşısına geçmek isteyen yayalara araç çarptı

Pendik’te yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye, yolda seyreden bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle başından yaralanan kadın ile hafif yaralanan küçük kız hastaneye kaldırıldı.

 

Kaza, Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde dün akşam 20.30 sıralarında yaşandı. Rana Alagöz ile yanındaki anne ve küçük kızı yolun karşısına geçmeye çalışırken, Mustafa E. kontrolündeki araç kadınlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle Rana Alagöz başından yaralanırken, küçük kız kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Ardından ihbar üzerine olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hafif yaralanan küçük kız ile annesi de tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 09:29
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