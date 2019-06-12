Pendik'te yollar göle döndü! Araçlar mahsur kaldı İstanbul'da Pendik, Kartal ve Tuzla çevresinde kuvvetli yağış etkili oldu. Yollar adeta göle dönerken bazı araçlar mahsur kaldı.

Pendik Yeni Mahalle'de bir anaokulunun bahçesini su bastı. Okulda mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova'da önümüzdeki 2 saat boyunca kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yıldırım düşmesi ile sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı" denilmişti.

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