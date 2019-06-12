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Pendik'te yollar göle döndü! Araçlar mahsur kaldı

İstanbul'da Pendik, Kartal ve Tuzla çevresinde kuvvetli yağış etkili oldu. Yollar adeta göle dönerken bazı araçlar mahsur kaldı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:26
Pendik'te yollar göle döndü! Araçlar mahsur kaldı

Pendik Yeni Mahalle'de bir anaokulunun bahçesini su bastı. Okulda mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova'da önümüzdeki 2 saat boyunca kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yıldırım düşmesi ile sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı" denilmişti.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 15:26
  1. Yalova
  2. İstanbul
  3. pendik
  4. kuvvetli yağış

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