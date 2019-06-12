Pendik'te yollar göle döndü! Araçlar mahsur kaldı
İstanbul'da Pendik, Kartal ve Tuzla çevresinde kuvvetli yağış etkili oldu. Yollar adeta göle dönerken bazı araçlar mahsur kaldı.12 Haziran 2019 Çarşamba 15:26
Pendik Yeni Mahalle'de bir anaokulunun bahçesini su bastı. Okulda mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova'da önümüzdeki 2 saat boyunca kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yıldırım düşmesi ile sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı" denilmişti.
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