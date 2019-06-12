Pendik’te yoğun yağış nedeniyle bazı yerlerde su birikintileri oluştu. Oluşan su birikintilerinde araçlar mahsur kaldı. Pendik’te yoğun yağış nedeniyle bazı yerlerde su birikintileri oluştu.

Pendik’te yoğun yağış nedeniyle bazı yerlerde su birikintileri oluştu. Oluşan su birikintilerinde araçlar mahsur kaldı.

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