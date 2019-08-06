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Pendik’te yerin 50 metre altında sivrisinek mücadelesi

Pendik Belediyesi ekipleri Kurtköy’de artan sivrisinek şikayetleri üzerine bir ilki gerçekleştirerek Kurtköy Metro İstasyonu Şantiyesinin 50 metre derinliğinde larva ilaçlaması yaptı.

06 Ağustos 2019 Salı 10:37
Pendik’te yerin 50 metre altında sivrisinek mücadelesi

Pendik Belediyesi ekipleri Kurtköy’de artan sivrisinek şikayetleri üzerine bir ilki gerçekleştirerek Kurtköy Metro İstasyonu Şantiyesinin 50 metre derinliğinde larva ilaçlaması yaptı.


Yaz başından bu yana sivrisineklere karşı ilaçlama mücadelesi yürüten Veteriner İşleri Birimi ekipleri bir ilki gerçekleştirdi. Kurtköy Metro İstasyonu Şantiyesi bölgesinde artan sivrisinek şikayetleri üzerine ekipleri şantiyenin bulunduğu alana geldi. Gerekli donanımları ve güvenlik önlemlerini alan ekipler, özel izin alarak metro çalışmasının yapıldığı yerin 50 metre aşağısına inerek larva taraması ve ilaçlama yaptı. Ekipler özel izinle aynı çalışmayı ayda bir kaç defa yapacak.



Bu yaz sivrisinek şikayetleri azaldı


Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı Veteriner İşleri Birimi tüm cadde ve sokaklarda muhtemel üreme kaynaklarına yönelik larva tarama ve ilaçlama çalışmaları yapıyor. İnsan sağlığına zarar vermeyen biyolojik ürünlerle yapılan ilaçlama işlemi mazgallardan ağaçlara, çöp konteynerlerinden derelere kadar sivrisinek barındırabilecek her yerde gerçekleştiriliyor. Bu kapsamlı çalışma netice vermeye başladı. Bu yaz vatandaşlardan gelken sivrisinek şikayetleri önemli ölçüde azaldı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 10:37
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