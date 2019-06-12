Pendik’te yaya alt geçidinde su baskını Pendik’te yoğun yağış nedeniyle bir yaya alt geçidini su bastı.

Pendik’te yoğun yağış nedeniyle bir yaya alt geçidini su bastı. Bir süre kullanılamayan alt geçitte belediye ekipleri suyu tahliye etmek için çalışmalar yaptı.

Pendik’te etkili olan yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yayaların kullandığı bir alt geçitte yağış sebebiyle su baskını meydana geldi. Baskın sebebiyle alt geçit kullanıma kapandı. Olay yerine gelen belediye ekipleri, tahliye çalışması yaparak alt geçitteki suyu tahliye etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.