Pendik’te yaralı karacanın yardımına belediye ekipleri koştu

Pendik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı Veteriner İşleri Birimi görevlileri, yol kenarında yaralı halde buldukları karacaya ilk müdahaleyi yaptı. Karaca, ilk tıbbi müdahalesinin ardından tedavisinin devamı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim edildi.

Pendik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı Veteriner İşleri Birimi görevlileri, köyler bölgesinde sahipsiz sokak hayvanları için yürüttükleri çalışma esnasında yol kenarında yaralı bir karaca buldu. Kurtdoğmuş köyünde, yaralı halde buldukları karacaya yardım etmek isteyen ekipler, durumunun ağır olduğunu görünce hemen veteriner hekimlere haber verdi. Ekipler, olay yerine ulaşarak karacayı hızlı bir şekilde bakımevine ulaştırdı.

Çeşitli yerlerinden yaralanan karacaya ilk tıbbi müdahale belediye veteriner hekimi tarafından yapıldı. Daha sonra karaca, tedavisinin devam ettirilmesi için yaban hayvanlarının korunması ve tedavi edilmeleri konularında sorumlu kurum olan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim edildi. Yaralı karaca, burada tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden doğal ortamına bırakılacak.