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Pendik’te yangın paniği

Pendik’te bir apartmanın giriş katında yangın çıktı.

11 Mart 2019 Pazartesi 13:07
Pendik’te yangın paniği

Pendik’te bir apartmanın giriş karındaki evde yangın çıktı. Yangında küçük bir çocuğun saçı yanarken, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi

 

Pendik Orta Mahallesi Alibaba Caddesi Tuğra Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katındaki evde öğle saatlerinde yangın çıktı. Elektrikli sobadan çıktığı düşünülen yangın sırasında, anne Sultan Özek ve çocukları Efe Özek (3) ile Asya Özek (1) evde bulunuyordu. Engelli olduğu öğrenilen Asya Özek’in saçlarında yangın nedeniyle hafif yanmalar meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerinde ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulans ekipleri olay yerinde ev sakinlerine müdahale yaptı. İtfaiyenin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınan yangında evdeki eşyalar tamamen yandı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 13:07
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