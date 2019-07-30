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Pendik’te trafikte dehşeti yaşayan hamile kadın ile eşinden açıklama

Pendik’te hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in tahliyesine karar verildi.

30 Temmuz 2019 Salı 14:42
Pendik’te trafikte dehşeti yaşayan hamile kadın ile eşinden açıklama

Pendik’te hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in tahliyesine karar verildi. Tahliye sonrasında Ayfer Bahçıvan ve Yunus Emre Bahçıvan ve avukatları, basına açıklamalarda bulundu. Trafikte dehşeti yaşayan hamile kadının eşi, “Hakkımızı helal etmiyoruz” dedi.


Pendik’te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle haklarında 20’şer yıla kadar hapis cezası istenen Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in ilk celsede tahliyesine karar verildi. Kararın ardından hamile kadın adliyede gözyaşlarına boğuldu. Daha sonra Ayfer Bahçıvan ve Yunus Emre Bahçıvan ile avukatları Adem Yavuzaslan adliyede basına açıklamalarda bulundu.


Ayfer Bahçıvan yaptığı açıklamada, “Basına ve halkımıza çok teşekkür ediyorum, başka da bir şey söylemek istemiyorum, unutmaya çalışıyoruz. Bu durumda biz zaten etkilendik, bebek de etkilendi tabi ki” dedi.



“Hakkımızı helal etmiyoruz”


Yunus Emre Bahçıvan, “Öncelikle basına ve halkımıza desteğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok yorgunuz. Bebeğimiz için kontrole gideceğiz. Sabah duruşma var öğleden sonra doktor kontrolü var. Bizim için en önemli olan bebeğimizi sağ salim hayatta görebilmek. Şu an hiçbir şey sonlanmadı. Doğumdan sonraya ertelendi duruşmamız var. Sadece tutuklulukları söz konusu değil. Tamamen toplum baskısından dolayı bir özür dileme söz konusu. Bunu mahkemede direkt olarak hakime de söyledim. Kesinlikle pişmanlık duygusu yok ve beyanlar da zaten bizim yaşadığımız olaylardan tamamen farklıydı. Hakkımızı helal etmiyoruz çünkü yaşadıklarımızı bir biz bir de Allah biliyor. Bu kolay bir şey değil. Ne olursa olsun insanlar ne mesleğe sahip olursa olsunlar kimsenin kimseye bu şekilde rahatsızlık vermeye hakkı yok, biz bunun peşindeyiz” şeklinde konuştu.



Avukat Adem Yavuzaslan, “Mahkeme tahliyelerine karar verdi sanıkların. Bu beraat ettikleri anlamına gelmiyor. Dava halen sürüyor. 5 Kasımda bir sonraki duruşması olacak. Olay aslında sadece trafikte yaşanan bir saldırı bir kavga gibi gözüküyor ama o kadar basit değil. Olayın sadece hukuki boyutu yok. Ahlaken tepki çeken boyutu da var. Araç içerisinde hamile bir bayan var. Bundan dolayı da toplum hassasiyet gösterdi ve sahiplendi. Olayın en önemli kısmıydı. İddianamede 3 tane ayrı suçlama vardı. Bir tanesi hürriyeti kısıtlama, diğeri mala zarar verme ve trafikteki bir aracı alıkoyma idi. Bunlardan dolayı iddianame düzenlendi ve yargılama bundan dolayı devam ediyor. Aslında o video görüntüsü 30 saniyelik bir görüntü gözüküyor ama ceza tekniği açısından baktığınız 5 ayrı suç var. Ayrıca küfür ve hakaret olayı var. Bunun yanında bir de kasten yaralamaya teşebbüs suçu var. Çünkü eğer camı kırıp kapıyı açabilseydi zarar verecekti, bu belliydi. Biz bunlarla ilgili taleplerimiz mahkemeye ilettik. Biz hakkımızı sonuna kadar arayacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:42
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