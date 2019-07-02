Pendik'te trafik kazası: 5 yaralı D-100- Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - D-100- Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Kurtköy'den Kaynarca istikametine giden bir hafriyat kamyonu, tünelde kontrolden çıkarak önce bir kamyonete, ardından aynı yönde seyreden başka bir araca çarptıktan sonra karşı yönden gelen hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kazada, kimlikleri henüz belirlenemeyen 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle yol geçici olarak trafiğe kapanırken, ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.



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