Pendik’te sevgilisini öldürüp intihar eden adam kamerada Pendik’te kız arkadaşını öldürdükten sonra intihar eden şahsın görüntüleri ortaya çıktı.

Pendik’te kız arkadaşını öldürdükten sonra intihar eden şahsın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şahsın kız arkadaşını öldürdükten sonra binadan dışarı çıktığı, dışarıda bir süre alkol aldıktan sonra elinde poşetle yeniden binaya giriş yaptığı görülüyor.

Pendik’de lüks sitede dehşet yaşanmış, kız arkadaşı Firdevs. S’yi öldüren Yalçın K.ardından intihar etmişti. Olay daireden kötü kokular gelmesi sonucu iki gün sonra ortaya çıkmıştı. Yaşanan dehşetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şahıs kız arkadaşını öldürdükten sonra binadan dışarı çıkıyor. Dışarıda alkol aldığı öğrenilen şahıs ardından elinde poşetle binaya tekrar giriyor.

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