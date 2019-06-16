0553 313 94 23

Pendik’te parktaki tesis için halk oylaması

Pendik Belediyesi, Bosnalı Şehit Çocuklar Parkı’nda inşa ettiği tesis için halk oylaması düzenledi.

16 Haziran 2019 Pazar 16:13
Pendik’te parktaki tesis için halk oylaması

Pendik Belediyesi, Bosnalı Şehit Çocuklar Parkı’nda inşa ettiği tesis için halk oylaması düzenledi. Üç mahallede yaşayan 12 yaş ve üzeri Pendikliler oylarını kullanırken, oylama sonucunda tesisin kütüphane kafe olması kararı çıktı.


İstanbul seçimlerine bir hafta kala Pendik’te başka bir seçim heyecanı yaşandı. Pendik Belediyesi, Bosnalı Şehit ÇocuklarParkı’nda inşa ettiği tesis için halk oylaması düzenledi. Parktan en fazla yararlanan Sapanbağları, Yeşilbağlar ve Yeni Mahalle sakinleri, belediyenin ikramları eşliğinde saat 10.00-17.00 saatleri arasında 3 sandıkta oy kullandı. Pendik Belediyesi, tercihlerden biri kütüphane olduğu için oy kullanma yaşını da 12 yaş ve üstü olarak belirledi.


Pendik Belediyesinin Bosnalı Şehit Çocuklar Parkı’ndaki tesisin niteliği için yaptığı seçim sonuçları belli oldu. Parkı en çok kullanan Sapanbağları, Yeşilbağlar ve Yeni Mahalle sakinleri oylarını ‘kütüphane kafe’den yana kullandı. Seçimde 12 yaş üzeri çocukların yer alması “kütüphane kafe”nin seçilmesinde belirleyici rol oynadı.



Çocuklar seçim sonucundan mutlu


Selen Çolakve Mina Çolak kardeşler, kütüphane kafeden yana oy kullandıklarını belirterek, “Geçmişimizi bilmek önemli. Bir Boşnak olarak Bosna tarihimizi öğrenmek isteriz. Bu yüzden kütüphane kafede Aliya İzzetbegoviç’i anlatan kitapların bulunmasını isteriz” dediler.


Toplam 12 bin 795 metrekare alanıyla bölgenin en önemli parkı olan Bosnalı Şehit Çocuklar Parkı’nı yenileyen Pendik Belediyesi, içinde inşa ettiği kapalı tesisin kütüphane kafe mi, kafeterya mı olacağı konusunda kararı bölge sakinlerine bıraktı. Parktan en fazla yararlanan Sapanbağları, Yeşilbağlar ve Yeni Mahalle sakinleri için seçim yapıldı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, bölge sakinlerinin kararı için hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, kapalı tesisin en kısa zamanda kütüphane kafeye dönüştürüleceğini söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 16:13
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaz Kur-an Kursları başlıyor
    1. Yaz Kur-an Kursları başlıyor
    2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    3. Evlerin arasında çıkan yangın korkuttu
    4. Sınav maratonu sona erdi
    5. Yol uygulamasında eroin ve kokainle..
    6. Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu..
    7. Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'deki Türk..
    8. Sakarya Büyükşehir Meclisi 60 maddeyi..
    9. Şehit ailelerinden Babalar Günü’nde..
    10. Birliğinden izne gelmişti! Babalar..
    11. I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık..
    13. Pendik’te parktaki tesis için halk..
    14. Genç Atölye’de yeni dönem kayıtları..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık..
    16. Eşine ait tüfek ateş aldı, kadın..
    17. Geleneksel Sanatlar İhtisas..
    18. Babalar Günü’nde babasının geri işe..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanayi Sicil..
    20. Atlasglobal Düsseldorf-Zonguldak arası..
    21. Kan donduran olay! Uzman Çavuş ve eşi,..
    22. Antalya’da Caretta Carettaların ilk..
    23. Babalar yarıştı, çocuklar izledi
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi..
    25. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    26. Kilis'te "canlı bomba" yeleği ve..
    27. Kimliğini evde unutan öğrencinin..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buradan tüm..
    29. Çarpıcı ‘tüketim çılgınlığı’ uyarısı:..
    30. Kazada ağır yaralanan çocuk hayatını..
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor