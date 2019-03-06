0553 313 94 23

Pendik’te park halindeki minibüse arkadan çarpan sürücü ağır yaralandı

Pendik’te lastiği patlayan servis minibüsünün şoförü aracı emniyet şeridine çektiği sırada hızla gelen araç minibüse arkadan çarptı.

06 Mart 2019 Çarşamba 10:33
Pendik’te park halindeki minibüse arkadan çarpan sürücü ağır yaralandı

Pendik’te lastiği patlayan servis minibüsünün şoförü aracı emniyet şeridine çektiği sırada hızla gelen araç minibüse arkadan çarptı. Çarpan araç sürücüsü Murat Topal’ı sıkıştığı aracından itfaiye ekipleri kurtardı. Ağır yaralı adam hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Olay Pendik’te Sabiha Gökçen Havalimanı - Harmandere bağlantı yolu üzerinde sabah 08.30 sıralarında meydana geldi. Cuma Akkaya yönetimindeki servis aracının lastiği seyir halindeyken patladı. Sürücü patlayan lastiği değiştirmek için aracını emniyet şeridine park etti. Ardından Akkaya minibüsün bagajından yedek lastiği çıkaracağı sırada aracıyla yolda seyreden Murat Topal minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Topal aracı içerisinde sıkışırken minibüs şoförü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan kurtarılan ağır yaralı adam, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 10:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İman penceresinden sigara
    1. İman penceresinden sigara
    2. Tüyler ürperten olay! Araçtan kobra..
    3. Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili..
    4. Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi..
    5. Ankaragücü-Bursaspor maçının başlama..
    6. Almanya'nın iki dev kulübü Edin..
    7. Beşiktaş’ta Konyaspor hazırlıkları..
    8. İZAYDAŞ, Atık Yönetimi Zirvesi’ne..
    9. Uluslararası Sinema ve Gençlik..
    10. Görevlendirme yapılan belediyelerin..
    11. Hıdırellez 2019 ne zaman | Hıdırellez..
    12. İsmet Yıldırım, mimar ve mühendislerle..
    13. Endonezya’daki maden faciasında ölü..
    14. HDP ile bir olanları patates soğan..
    15. İş dünyası ile bir araya gelen Hazine..
    16. Türkiye'den İsrail hamlesi! RASAT'ın..
    17. Konyaspor yönetiminden TBF'ye ziyaret
    18. Tur tekneleri turizm sezonuna..
    19. Liseli kız bitlenen saçlarını benzinle..
    20. Bakan Turhan kopilot aracı kullandı
    21. Aydın’da 4 yeni ambulans sağlık..
    22. Beyza talep etti Başkan adayı Bıyık..
    23. Uysal , Meydankavağı sakinleriyle..
    24. Başkan Akgün, evi yanan ailenin..
    25. Ardahan'da cezaevi görevlileri..
    26. Seyir halindeki minibüs alev alev yandı
    27. Başkan Çiftçi: "Gürün’ü güzel yerlere..
    28. Benzinle saçını yıkamak istedi...
    29. ÇOMÜ’den açıklama
    30. Gezici deprem simülasyon tırında..
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!