Pendik’te öldürülen eniştenin cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı Pendik’te sabah saatlerinde eşinin kardeşleri ile tartışan Şerif Çalışkan, silahla vurularak hayatını kaybetti.

Pendik’te sabah saatlerinde eşinin kardeşleri ile tartışan Şerif Çalışkan, silahla vurularak hayatını kaybetti. Yaralanan iki kardeş tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken Şerif Çalışkan’ın cenazesi adli tıp morguna götürüldü.

Eşiyle sorunlar yaşayan Şerif Çalışkan, sabah saatlerinde eşinin kardeşlerinin Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi’nde bulunan evlerine gitti. Olay yerine silahıyla giden Şerif Çalışkan ile kardeşler İsa Ç. ve Musa Ç. arasında silahlı kavga çıktı. Silahlı kavgada Şerif Çalışkan vurularak hayatını kaybederken, bacaklarından vurulan iki kardeş tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek bölgeyi kontrol altına aldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından Şerif Çalışkan’ın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.