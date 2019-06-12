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Pendik’te millet bahçesinde hummalı çalışma

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Pendik’te inşa edilen Millet Bahçesi`nde çalışmaların ilk 100 gününde projenin yüzde 30’u tamamlandı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 18:27
Pendik’te millet bahçesinde hummalı çalışma

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Pendik’te inşa edilen Millet Bahçesi`nde çalışmaların ilk 100 gününde projenin yüzde 30’u tamamlandı. Fevzi Çakmak Mahallesi`nde yapımı devam eden millet bahçesinin önümüzdeki yıl Haziran ayına kadar Pendiklilerin hizmetine kazandırılması hedefleniyor.


Denize hakim manzarasıyla toplam 284 bin metrekare alana sahip olan millet bahçesi, göletleri, piknik alanları, çocuk oyun alanı, bisiklet ve yürüyüş yolları, amfi tiyatro, kent bostan alanı, pazar alanı, koru köşkü, kafeterya ve gençlik merkeziyle her yaştan insanın keyifli ve huzurlu vakit geçirebileceği gözde mekanların başında gelecek.



Maden ocakları doğal gölete dönüşüyor


Maden çıkarma işlemleri sonucu oluşan maden aynaları, vadi ve göletler tüm yüzey suların yönlendirdiği alanlar olarak tasarlandı. Bu vadi ve göletler yeni oluşturulan eko sistemin en önemli hazneleri sayılarak şehir içinde eşine rastlanmayan bir kanyon etkisi veren hem rekreatif hem rejeneratif hem de ekstrem sporlara ev sahipliği yapacak. Böylece yeni kullanım şekliyle maden ocakları, Türkiye`de belki de bir ilk olarak kendi yeni doğal kullanım ortamında dönüştürülerek yaşamaya devam edecek.



Çocuklar, boş zamanlarını bostanda üreterek geçirecek


Eski dinamit deposu mevcut çitlerle korunarak depo alanı bir amfiye dönüştürülerek çocuklara permakültür ve ana tohumun önemini anlatan mimari bir ortam hazırlandı. Etrafında oluşturulan bostan ise çocukların deneylerine imkan veren, boş zamanlarını üreterek geçirdiği bir öğrenme alanı olarak kurgulandı. Böylece burada geleceğin en önemli sorunu olan su hasadı ve yenebilecek üretimle erken yaşlarda tanışma fırsatı sunulacak.



İstanbul’un unutulan sebze ve meyveleri yetiştirilecek


Pendik Millet Bahçesi bugün tüm dünyanın benimsediği kent tarım alanları ve ekolojik pazar temalarıyla donatılıyor. Alanın kuzeyde kentle birleştiği koru bölgesinden güneydeki meydan kompleksine kadar tasarlanan setler Yavuz Sultan İnciri, kavak inciri, boğaz çileği, mersin, Bayrampaşa Enginarı, ahududu, Çengelköy Salatalığı gibi İstanbul`un unutulan meyve ve sebzelerine ayrıldı.



Millet Kıraathanesi ve gençlik merkezi de yer alacak


Alan içerisinde kalan mevcut yapılardan belli niteliği olan binaların özellikle üretim ve idare bloğu kütüphane, gençlik ve sanat merkezi olarak yeniden kullanılacak. Millet bahçesi içerisine ayrıca yeme içme hizmetinin verileceği bir koru köşkü ve cami de yer alacak. Gençlik merkezi, koru köşkü ve caminin ihalesi daha sonra yapılarak bölgeye kısa sürede kazandırılacak. İstanbul ve Pendik’i yeşille buluşturacak Pendik Millet Bahçesi’nde vatandaşların ihtiyaç duyduğu bütün sosyal alanlar yer alacak. Ayrıca Millet Bahçesi Projesinde, gençlerin kitap okuyabileceği, ücretsiz internet hizmetinden faydalanabileceği, derslerini çalışabileceği Millet Kıraathanesi de olacak.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 18:27
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