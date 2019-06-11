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Pendik’te iki mahalle hem imara hem doğalgaza kavuşacak

İmarı bulunmayan Ertuğrulgazi ve Sülüntepe mahallelerinde İBB tarafından 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmaları yürütülürken Pendik Belediyesi de bölgenin bir an önce doğalgaza kavuşturulması için çalışmalara başladı.

11 Haziran 2019 Salı 15:21
Pendik’te iki mahalle hem imara hem doğalgaza kavuşacak

İmarı bulunmayan Ertuğrulgazi ve Sülüntepe mahallelerinde İBB tarafından 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmaları yürütülürken Pendik Belediyesi de bölgenin bir an önce doğalgaza kavuşturulması için çalışmalara başladı.


Pendik Belediyesi, bölgeyi imara kavuşturmak üzere 4706 Sayılı Kanuna dayanarak hak sahiplerine tapularını vermişti. Mülkiyet probleminin çözüme kavuşturulmasının ardından Büyükşehir Belediyesi, Ertuğrulgazi Mahallesi ve Sülüntepe Mahallesi’nin bir kısmını kapsayan bölgede 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmalarına başladı. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının onaylanmasının ardından Pendik Belediyesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planını yapacak.


İmar planlarının tamamlanmasının ardından söz konusu alanlarda parsel çalışması yapılarak imar tapuları hak sahiplerine verilecek. Böylece nitelikli yapılaşma için kentsel dönüşümün de önü açılacak.



Doğalgaz için altyapı geliyor


Pendik Belediyesi aynı zamanda bölgenin doğalgaz altyapısına kavuşturulması için de çalışmalara başladı. İmar planlarının ve parselasyon çalışmalarının belli bir zaman alacağı ve yapı sahiplerinin mağdur olabileceği durumu göz önüne alınarak bölgenin tamamında doğalgaz altyapı hatlarının imal edilebilmesi için İGDAŞ’la koordinasyon sağlandı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 15:21
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