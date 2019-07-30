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Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle tutuklanan Hasan ve Hüseyin Sel'in tahliyesine karar verildi.

30 Temmuz 2019 Salı 12:18
Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle tutuklanan Hasan ve Hüseyin Sel'in tahliyesine karar verildi.
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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:18
  1. ilk duruşma
  2. Pendik'te araca saldırı olayı
  3. tahliye

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