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Pendik’te hayvansever kuaför, sokak kedisini sahiplendi

Pendikli esnaf İbrahim Kahraman bir ay önce iş yerinin önünde bulduğu hamile bir kediyi sahiplenerek 4 yavru kedinin dünyaya gelmesine vesile oldu.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:54
Pendik’te hayvansever kuaför, sokak kedisini sahiplendi

Pendikli esnaf İbrahim Kahraman bir ay önce iş yerinin önünde bulduğu hamile bir kediyi sahiplenerek 4 yavru kedinin dünyaya gelmesine vesile oldu. Anne kedi ve yavrulara gözü gibi bakan Kahraman, arkadaşlarının da desteğiyle yavru kediler için küçük bir yuva yaptı. İbrahim Kahraman’ın örnek davranışı başta müşterilerinin olmak üzere çevresindekilerin büyük takdirini kazandı.


20 yıldır Pendik’te erkek kuaförlüğü yapan İbrahim Kahraman son dönemlerde hayvanlara yönelik artan şiddete değinerek “Hayvanlar da bizler gibi birer canlı. Pendikte hayvansever esnaflar olarak hayvana şiddeti kınıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:54
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