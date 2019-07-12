Pendik’te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında 20’şer yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Sanıklar, 30 Temm
Pendik’te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında 20’şer yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.12 Temmuz 2019 Cuma 11:49
Pendik’te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında 20’şer yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Sanıklar, 30 Temmuz’da hakim karşısına çıkacak.
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