Pendik’te hamile kadına ve eşine dehşeti yaşatan şahıslar cezaevine gönderildi Pendik’te trafikte hamile kadın ve eşinin bulunduğu araca saldıran şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pendik’te trafikte hamile kadın ve eşinin bulunduğu araca saldıran şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pendik’te 7 Haziran günü, Seydi Oğlu Baklava’nın sahipleri olan Hasan Sel ve Hüseyin Sel, içerisinde hamile bir kadın ve eşinin bulunduğu araca tekmelerle saldırdı. Olayla ilgili Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliğine gelen iki şahıs burada ifade verdi. İfadenin ardından şahıslar Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Hasan Sel ve Hüseyin Sel, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.