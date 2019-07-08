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Pendik’te hamile kadın ve eşine dehşeti yaşatan şüphelilere tutuklama talebi

Pendik’te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:27
Pendik’te hamile kadın ve eşine dehşeti yaşatan şüphelilere tutuklama talebi

Pendik’te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hüseyin Sel savcılık sorgusunda, "Bu olaydan dolayı üzgünüm. Maddi manevi zararlarını giderip, özür dilemeye hazırım. Biz de şikayette bulunduk ama duruma göre şikayeti geri çekeriz” dedi.


Pendik D-100 Karayolu üzerinde geçtiğimiz Cumartesi günü 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü yol vermedikleri gerekçesiyle keserek dikiz aynasını kıran ve aracı teklemeyen şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edilmişti. Şüphelilerden Hüseyin Sel savcılık sorgusunda olay gününü anlatarak, “Ben ağabeyime ‘Boşver bırak hadi gidelim’ dedim. Eğer camı açmış olsalardı özür dileyip ağabeyimi de alıp götürecektim. İçeriden kesinlikle bir ses duymadık. Ben bayanın olduğu araçla hiçbir diyaloğa girmedim. Hamilelik olayını sosyal medyadan öğrendik. Bu olaydan dolayı üzgünüm. Maddi manevi zararlarını giderip, özür dilemeye hazırım. Firmamız ve ailemiz bu durumdan zarar görmüştür. Biz de hakaret ve mala zarar verme nedeniyle şikayette bulunduk. Ama duruma göre şikayeti geri çekeriz” dedi.



“Hamile olduğunu duymadım”


Hasan Sel ise, söz konusu aracın kendilerini takip ettiğini ve araçlarına çarptığını söyleyerek, “Bunun üzerine biz de durarak araçtan indik. Aracın yanına geldim. Camı açmasını istedim. Camı açınca derdinin ve sıkıntısının ne olduğunu sormak niyetindeydim. Olayın bu aşamaya gelmiş olması nedeniyle bir anlık heyecanla şahsın aynasına zarar verdim. İki araç birbirine bitişik olduğu için geçmek için de diğer aracın kaputuna bastım. O anki psikolojimle ön kaputta zıpladım. Kesinlikle hamilelikle ilgili bir şey duymadım” dedi.



2 şüpheliye tutuklama talebi


Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden Hasan Sel “kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma”, “mala zarar verme” ve “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, Hüseyin Sel ise “kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma”, “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:27
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