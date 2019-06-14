0553 313 94 23

Pendik’te fabrika yangını: 1 yaralı

Pendik’de köpük imalatı yapılan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

14 Haziran 2019 Cuma 09:32
Pendik’te fabrika yangını: 1 yaralı

Pendik’de köpük imalatı yapılan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Bir işçinin dumandan etkilendiği yangında çevreye alevlerin ve dumanların yayıldığı gözlendi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.


Pendik Kurtköy Sanayi Mahallesi’nde sabah 08.30 sıralarında köpük imalatı yapılan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın nedeniyle fabrikada bulunan bir işçi dumandan etkilendi. Yangın çıkan fabrikanın pencerelerinden çevreye alevlerin ve yoğun dumanın yükseldiği görüldü. Dumandan etkilenen işçiye sağlık ekiplerince müdahale edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 09:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ediz Bahtiyaroğlu’nun ailesine verilen söz 7 yıllık sonra tutuldu
    1. Ediz Bahtiyaroğlu’nun ailesine verilen..
    2. Van'da rüşvet operasyonu
    3. Bakan Kurum’dan son uyarı
    4. Borsa güne yükselişle başladı
    5. Umman Körfezi'ndeki iki tankere..
    6. Polonyalı turist denize boğuldu
    7. Çavuşoğlu: "(Suudi Arabistan ile..
    8. Başkan Alim Işık, İtalya’da Kütahya’yı..
    9. Bozdoğan: “Anadolu’da ilk Darüşşafaka..
    10. Hırsızları kamera görüntüleri ele verdi
    11. Kredi kartında asgari ödeme oranı..
    12. ABD'li Yarbaydan küstah sözler:..
    13. KAR-MEK yılsonu sergisi açıldı
    14. Jandarma Teşkilatı 180 Yaşında
    15. Tuşba’da ‘Öncelik Hayatın, Öncelik..
    16. Taksit sayısı arttı, sırada..
    17. Dış ticaret endeksleri açıklandı
    18. Kocaeli merkezli 10 ildeki FETÖ/PDY..
    19. KTO Karatay’dan YKS’ye girecek..
    20. BİK hizmetleri artık e-Devlet'te
    21. Van’da rüşvet operasyonu
    22. Asya borsaları
    23. Ödemeler dengesi (1)
    24. Cari açık Nisan’da azaldı
    25. Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş..
    26. Başsavcı Uğurlu ile hakim ve savcılara..
    27. Zekâ Gücü Projesi’yle yeni dâhiler..
    28. Yıldız Kızlar’da Türkiye Şampiyonu..
    29. Kırmızı peri bacalarına bilimsel..
    30. Edremit Anadolu Lisesi öğrencilerinden..
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!