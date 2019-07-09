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Pendik'te dehşet veren olay! Gündüz vakti silahla taradılar

İstanbul'un Pendik ilçesinde bir ithalat-ihracat firması kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla tarandı. Şirketin camlarına çok sayıda mermi isabet ederken,olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

09 Temmuz 2019 Salı 18:04
Pendik'te dehşet veren olay! Gündüz vakti silahla taradılar

İstanbul Pendik'de bir ithalat-ihracat firması, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla tarandı. 

Olay, Pendik Güzelyalı Mahallesi'nde bugün saat 16.15 sıralarında meydana geldi. İthalat -ihracat işiyle uğraşan bir firmaya gelen silahlı kişi ya da kişiler defalarca ateş etti. İş yerinin camlarına çok sayıda mermi isabet etti. Saldırgan ya da saldırganlar kayıplara karışırken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Polis ekipleri bina önünde çok sayıda boş kovan bulundu. Polis saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 18:04
  1. İstanbul
  2. Pendik ilçesi
  3. Güzelyalı Mahallesi
  4. silahlı saldırı
  5. işyerini taradılar
  6. korkunç olay

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