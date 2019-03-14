Pendik’te boş arazide erkek cesedi bulundu İSTANBUL (İHA) – İstanbul Pendik’te boş bir arazide erkek cesedi bulundu.

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Pendik’te boş bir arazide erkek cesedi bulundu. Cesedin, ailesi tarafından 5 gündür aranan Battal Özcan’a ait olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Yayalar Mahallesi Çiftlik Yolu Caddesi üzerinde boş arazide hareketsiz halde yatan bir şahsı gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede şahsın öldüğü belirlenirken, cesedin ailesi tarafından 5 gündür aranan engelli Battal Özcan’a ait olduğu tespit edildi.

Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

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