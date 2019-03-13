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Pendik’te bir evde yangın

Pendik’te bir evde çıkan yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

13 Mart 2019 Çarşamba 19:58
Pendik’te bir evde yangın

Pendik’te bir evde çıkan yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi, yangının eve giren bir hırsız tarafından çıkarıldığını iddia etti.



Pendik Orhangazi Mahallesi Özen Sokak’ta bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Oturma odasında başlayan yangında evin eşyaları kullanılamaz hale geldi. Olay yerine ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Evinin yandığını gören kadın olay yerinde sinir krizi geçirdi. Ev sahibi kadın, eve bir hırsızın girdiğini ve yangının hırsız tarafından çıkarıldığını iddia etti.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 19:58
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