Pendik’te barakada yangını: 1 ölü Pendik’te bir barakada çıkan yangında yaşlı bir adam hayatını kaybetti.

Pendik’te bir barakada çıkan yangında yaşlı bir adam hayatını kaybetti.

Edinilen ilk bilgilere göre, Pendik’te bir barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yağında yaşlı adam yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri şahsın kimlik belirleme çalışmalarını sürdürüyor.

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