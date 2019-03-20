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Pendik’te barakada yangını: 1 ölü

Pendik’te bir barakada çıkan yangında yaşlı bir adam hayatını kaybetti.

20 Mart 2019 Çarşamba 23:51
Pendik’te barakada yangını: 1 ölü

Pendik’te bir barakada çıkan yangında yaşlı bir adam hayatını kaybetti.


Edinilen ilk bilgilere göre, Pendik’te bir barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yağında yaşlı adam yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri şahsın kimlik belirleme çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 23:51
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