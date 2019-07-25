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Pendik’te apartmanın bahçesinde çukur oluştu: 3 yaralı

Pendik’te bir apartmanın bahçesinde dün akşam çökme meydana geldi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:08
Pendik’te apartmanın bahçesinde çukur oluştu: 3 yaralı

Pendik’te bir apartmanın bahçesinde dün akşam çökme meydana geldi. O sırada bahçede bulunan 6 kişi çukura düşerken 3’ü yaralandı.


Olay, Dumlupınar Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. Apartmanın bahçesinde biri çocuk 6 kişi oturduğu sırada çökme meydana geldi. Bahçede oluşan çukura 6 kişi düştü. Düşenlerden 3’ünün yaralandığı öğrenildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:08
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