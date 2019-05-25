Pendik'te alışveriş merkezinde yangın Alışveriş merkezinin sinema ve bovling salonlarının bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Pendik’deki bir alışveriş merkezinde çıkan yangın hasara neden oldu. Yenişehir Mahallesi Dedepaşa Caddesi üzerindeki alışveriş merkezinin sinema ve bovling salonlarının bulunduğu alandaki makine dairesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Salonda bulunanları tahliye eden itfaiye ekipleri,yangına müdahale ederek söndürdü. Hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



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