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Pendik'te akaryakıt istasyonunda soygun

Akaryakıt istasyonundan hırsızlık yapan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı

19 Temmuz 2019 Cuma 04:08
Pendik'te akaryakıt istasyonunda soygun

İSTANBUL (AA) - Pendik'te bir akaryakıt istasyonuna araçla gelen silahlı 3 kişi, marketten bir miktar para ve tekel ürünü alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Kartal İstikameti Orta Mahalle mevkisinde yan yol üzerinde bulunan akaryakıt istasyonuna araçla gelen maskeli ve silahlı 3 kişi, iş yeri çalışanlarını tehdit edip, etkisiz hale getirdi.

Daha sonra kasada bulunan bir miktar para ile tekel ürünü alan 3 soyguncu, geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine, kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, istasyon ve çevresinde delil çalışması yaptı, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 04:08
  1. Pendik'te akaryakıt istasyonunda soygun

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