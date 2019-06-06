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Pendik'te akaryakıt istasyonunda soygun

Akaryakıt istasyonundan hırsızlık yapan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı

06 Haziran 2019 Perşembe 11:37
Pendik'te akaryakıt istasyonunda soygun

İSTANBUL (AA) - Pendik'te bir akaryakıt istasyonuna motosikletle gelen silahlı 2 kişi, marketten bir miktar para ve tekel ürünü alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Güzelyalı mevkisinde yan yol üzerinde bulunan akaryakıt istasyonuna motosikletle gelen kasklı ve silahlı 2 kişi, iş yeri çalışanlarını tehdit edip etkisiz hale getirdi.

Daha sonra kasada ve çalışanların üzerinde bulunan bir miktar para ile tekel ürünü alan 2 soyguncu, geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine, kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 11:37
  1. akaryakıt istasyonunda soygun

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